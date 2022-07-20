Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила актуализированные перечни стандартов к техрегламенту Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Как сообщает ЕЭК, в перечне стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение техрегламента, – 139 документов (из них 29 новых). В Перечне стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований техрегламента, – 141 (43 новых).

С целью своевременной аккредитации испытательных лабораторий с учетом стандартов и методик, впервые включенных в перечни, Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

Кроме того, ЕЭК внесла точечные изменения в перечни стандартов «О безопасности средств индивидуальной защиты». В частности, межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.310-2016 «Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты работающих от воздействия нефти и нефтепродуктов. Технические требования» заменен на его обновленную версию – ГОСТ 12.4.310-2020. Этот документ уже введен в действие.

Перечни стандартов разработаны ЕЭК совместно с государственными органами стран Союза при участии экспертов и представителей бизнес-сообщества и учитывают в том числе новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в государствах-членах ЕАЭС.