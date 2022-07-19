Клиенты ЮMoney могут дистанционно оформить виртуальную банковскую карту национальной платежной системы «Мир» в одном из шести эксклюзивных дизайнов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, сСрок действия карты — пять лет. Выпуск и обслуживание карты бесплатное. Выпуск пластиковой карты запланирован на начало осени.

Виртуальную карту можно моментально оформить в мобильном приложении или на сайте ЮMoney с любым статусом кошелька: анонимный, именной или идентифицированный. При открытии кошелька виртуальная карта выпускается автоматически. Карта и кошелек дополняют друг друга: у них разные номера, но баланс общий. Мобильное приложение должно быть последней версии. Версию для Android можно скачать на сайте ЮMoney, а для iOS приложение доступно в App Store.

Виртуальной картой можно расплачиваться за любые интернет-покупки по всей России. Клиенты со смартфоном на ОС AndroidTM (версия 7.0 и выше) и встроенной функцией NFC могут подключить карту к платежному приложению Mir Pay. Это позволит расплачиваться бесконтактно с помощью телефона в офлайне: метро, магазинах, кафе, на заправках и в других торговых точках по всей России. С этой карты также можно снимать деньги в банкоматах различных банков, оснащенных бесконтактным считывающим устройством. При идентифицированном статусе кошелька ежемесячный лимит на снятие наличных составляет 1 млн 300 тысяч рублей. Ограничения на переводы по номеру телефона без комиссии — до 100 тысяч рублей.

Для защищенного онлайн-шопинга пользователи могут выпускать виртуальные карты для разовых покупок в незнакомых интернет-магазинах, а после оплаты закрывать карты. Для повышения сохранности данных пользователь может сменить пин-код или установить ограничения на операции по ней.

Карты одновременно участвуют в двух программах лояльности — ЮMoney и платежной системы «Мир», что позволит ее держателям получать максимум выгоды. Пользователи ЮMoney могут привязать к кошельку карту своего банка и получить два кэшбэка: от ЮMoney (баллами) и от банка, если это предусмотрено условиями обслуживания. Есть возможность получить и третий кэшбэк — рублями, если воспользоваться спецпредложением от партнеров ЮMoney на сайте или в приложении. После оформления виртуальной карты пользователь может зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир!», по условиям которой можно получать до 30% кэшбэка рублями или скидки – в зависимости от предложений партнеров платежной системы.

ЮMoney — крупнейшая по выручке финтех-компания России в 2018-2020 годах (рейтинг подготовлен бизнес-клубом «Атланты» и компанией Smart Ranking, 2021 год). Людям компания предлагает сервис электронных платежей ЮMoney, а бизнесу — услуги приема платежей с помощью ЮKassa и другие финтех-решения.

ЮMoney — универсальный сервис для оплаты онлайн- и офлайн-покупок со своей программой лояльности. Его выбирают десятки миллионов пользователей. Клиенты могут выпускать банковские карты, делать переводы, оплачивать различные товары и услуги, собирать деньги на подарки.