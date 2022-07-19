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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РЖД ПРИЗЫВАЛИ СОВЕТ ЕС ОТМЕНИТЬ ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НИМ САНКЦИИ
11:55 20.07.2022
ОАО "РЖД" направило в совет Европейского союза заявление об отмене введенных в ее отношении ограничений. Об этом говорится в сообщении компании в официальном Telegram-канале.
"Санкции ЕС направлены на ограничение возможностей РЖД выполнять социально значимые, гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению РФ. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС. Совет ЕС классифицирует поезда как "предметы роскоши" для российских граждан и санкционными актами блокирует их поставки и ремонт. При этом в самом ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный", - говорится в сообщении.
РЖД считают, что совет ЕС безосновательно, в нарушение правовых принципов и норм внес компанию в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования.
В РЖД отмечают, что экспортные эмбарго в отношении ж/д техники стали прямой и единственной причиной прекращения компанией Siemens выполнения договорных обязательств по поставкам и техобслуживанию поездов "Сапсан" и "Ласточка".
"Тем самым во внесудебном порядке были разорваны складывающиеся в течение многих лет хозяйственные цепочки и разрушены добросовестные отношения между российскими и европейскими контрагентами", - сообщает компания.
"РЖД считают бесперспективным судебное обжалование санкционных актов. Это решение основывается на многочисленных случаях необъективного рассмотрения судом ЕС обращений российских граждан и организаций", - говорится в сообщении компании.
Между тем РЖД сохраняют надежду на то, что совет ЕС взвешенно рассмотрит представленные подробные доказательства нарушения международно-правовых норм, базовых принципов деятельности союза и внутренних противоречий в санкционных актах.
"Ввиду неоспоримой связи между правовыми нарушениями и вызванной ими дискриминацией населения России, РЖД в заявлении в адрес совета ЕС призывает отменить применяемые к нему санкции", - сообщила компания.
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