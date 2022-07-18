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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ВЫШЛА ИЗ ТАМОЖЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ СТРАН СНГ
10:04 19.07.2022
Верховная Рада приняла закон о выходе Украины из соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, заключенного 15 апреля 1994 года в Москве и ратифицированного ВР в 1999 году.
Соответствующий проект закона № 0105 поддержали 327 народных депутатов, пишет Укринформ.
В пояснительной записке отмечается, что актуальность соглашения для Украины во время его заключения была обусловлена необходимостью создания договорно-правовой базы сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств в таможенной сфере. В частности, речь шла о предоставлении таможенными органами соответствующих государств административной взаимопомощи, осуществлении согласованных мер по выявлению и пресечению противоправных действий.
Сейчас же соглашение утратило свое практическое значение для Украины и не применяется.
Украина продолжает выходить из соглашений, совершенных в рамках Содружества Независимых Государств.
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