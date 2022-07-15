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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ИМПОРТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ И ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕАЭС БУДУТ ПРОХОДИТЬ ТАМОЖНЮ БЫСТРЕЕ
11:55 18.07.2022
В рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости экономик государств – членов ЕАЭС Совет ЕЭК 15 июля расширил перечень товаров, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке.
Как сообщает ЕЭК, до принятия этого решения Совета первоочередной порядок применялся только в отношении отдельных категорий товаров, перечисленных в Таможенном кодексе ЕАЭС.
В дополнительный перечень вошли жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении масел и жиров растительного происхождения, декстрины и прочие модифицированные крахмалы, диагностические реагенты и эмульгаторы для жиров.
Помимо первоочередного порядка совершения таможенных операций у лиц, которые ввозят в ЕАЭС эти категории товаров, появляется возможность применения к ним выпуска товаров до подачи таможенной декларации. Это фактически дает беспроцентную отсрочку уплаты таможенных платежей до 10 числа следующего месяца.
Данные товары имеют широкое применение в пищевой и других отраслях промышленности, часть из них является ценным кормом для животных и используется как удобрение, другие используются в медицинских, ветеринарных, научных или производственных лабораториях, в больницах.
Исполнение антикризисного пакета с усилением фокуса на поддержку бизнеса за счет расширения диапазона категорий товаров, в отношении которых таможенные операции совершаются в первоочередном порядке, способствует обеспечению стабильности работы производственных и иных предприятий стран ЕАЭС.
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