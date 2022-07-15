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РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СМОГУТ ВЫПУСКАТЬ МОЛОЧНЫЕ ТОВАРЫ В УПАКОВКЕ ДО ПОЛУЛИТРА


09:50 18.07.2022

До 31 декабря 2022 года на внутреннем российском рынке можно будет выпускать в обращение жидкие адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие смеси, питьевые сливки и молоко, а также кисломолочные продукты для детей раннего возраста в герметичной упаковке объемом 0,5 литра. Соответствующие изменения в техрегламент Союза «О безопасности молока и молочной продукции» внес Совет Евразийской экономической комиссии 15 июля.

Как сообщает ЕЭК, до настоящего времени в соответствии с требованиями техрегламента объем упаковки таких продуктов в странах ЕАЭС не должен был превышать 0,2 литра для жидких адаптированных или частично адаптированных начальных или последующих смесей и 0,25 литра для питьевого молока, питьевых сливок и кисломолочных продуктов.

Как подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, решение принято по инициативе Российской Федерации для устранения дефицита упаковки объемом 0,2 и 0,25 литра.

Такая продукция не должна маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. При этом на упаковку следует нанести надпись: «Для реализации только на территории Российской Федерации».

В соответствии с решением Совета ЕЭК правительство Российской Федерации должно принять меры, направленные на обеспечение обращения продукции в упаковке объемом 0,5 литра исключительно на территории России и обеспечить ее прослеживаемость посредством государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.
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