До 31 декабря 2022 года на внутреннем российском рынке можно будет выпускать в обращение жидкие адаптированные или частично адаптированные начальные или последующие смеси, питьевые сливки и молоко, а также кисломолочные продукты для детей раннего возраста в герметичной упаковке объемом 0,5 литра. Соответствующие изменения в техрегламент Союза «О безопасности молока и молочной продукции» внес Совет Евразийской экономической комиссии 15 июля.

Как сообщает ЕЭК, до настоящего времени в соответствии с требованиями техрегламента объем упаковки таких продуктов в странах ЕАЭС не должен был превышать 0,2 литра для жидких адаптированных или частично адаптированных начальных или последующих смесей и 0,25 литра для питьевого молока, питьевых сливок и кисломолочных продуктов.

Как подчеркнул министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, решение принято по инициативе Российской Федерации для устранения дефицита упаковки объемом 0,2 и 0,25 литра.

Такая продукция не должна маркироваться единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС. При этом на упаковку следует нанести надпись: «Для реализации только на территории Российской Федерации».

В соответствии с решением Совета ЕЭК правительство Российской Федерации должно принять меры, направленные на обеспечение обращения продукции в упаковке объемом 0,5 литра исключительно на территории России и обеспечить ее прослеживаемость посредством государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации.