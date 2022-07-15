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СОВЕТ ЕЭК ВКЛЮЧИЛ 11 ВИДОВ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ В ПЕРЕЧЕНЬ КАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ И УПРОСТИЛ ВВОЗ ПОДКАРАНТИННОЙ ПРОДУКЦИИ В ЭКСПРЕСС-ГРУЗАХ


17:47 15.07.2022

Совет ЕЭК принял решение дополнить единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза 11 видами вредных организмов, таких как западный картофельный жук-блошка, западная вишневая муха и другие.

Как сообщает ЕЭК, они повреждают плодовые деревья, овощные культуры, цветы и другие растения и могут нанести серьезный ущерб экономике стран-членов.

Сейчас эти вредные организмы отсутствуют на территории Союза, но могут быть завезены с подкарантинной продукцией, такой как семенной и посадочный материал, растения тропических и субтропических культур, свежие овощи и фрукты, плоды цитрусовых, дыни, арбузы, срезанные цветы и т.д.

В связи с этим изменены Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС и актуализируются специальные карантинные фитосанитарные требования к ввозу этой продукции.

Также принято решение разрешить завозить подкарантинную продукцию в экспресс-грузах общим весом не более 5 кг (за исключением семенного, посадочного материала и картофеля) без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Аналогичная норма действует в отношении подкарантинной продукции, ввозимой почтовыми отправлениями.

Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, решение Совета направлено на реализацию главной задачи уполномоченных органов по карантину растений – обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности таможенной территории Союза. Оно также упрощает процедуру ввоза подкарантинной продукции в экспресс-грузах.
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