Совет ЕЭК принял решение дополнить единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза 11 видами вредных организмов, таких как западный картофельный жук-блошка, западная вишневая муха и другие.

Как сообщает ЕЭК, они повреждают плодовые деревья, овощные культуры, цветы и другие растения и могут нанести серьезный ущерб экономике стран-членов.

Сейчас эти вредные организмы отсутствуют на территории Союза, но могут быть завезены с подкарантинной продукцией, такой как семенной и посадочный материал, растения тропических и субтропических культур, свежие овощи и фрукты, плоды цитрусовых, дыни, арбузы, срезанные цветы и т.д.

В связи с этим изменены Единые карантинные фитосанитарные требования ЕАЭС и актуализируются специальные карантинные фитосанитарные требования к ввозу этой продукции.

Также принято решение разрешить завозить подкарантинную продукцию в экспресс-грузах общим весом не более 5 кг (за исключением семенного, посадочного материала и картофеля) без сопровождения фитосанитарным сертификатом. Аналогичная норма действует в отношении подкарантинной продукции, ввозимой почтовыми отправлениями.

Как отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко, решение Совета направлено на реализацию главной задачи уполномоченных органов по карантину растений – обеспечение карантинной фитосанитарной безопасности таможенной территории Союза. Оно также упрощает процедуру ввоза подкарантинной продукции в экспресс-грузах.