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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОПЕРАТОРЫ ЕАЭС СМОГУТ МАРКИРОВАТЬ ТОВАРЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ОРГАНА


17:02 15.07.2022

Совет Евразийской экономической комиссии установил дополнительное упрощение для уполномоченных экономических операторов (УЭО).

Как сообщает ЕЭК, оно даст возможность маркировать иностранные товары средствами идентификации без разрешения таможенного органа.

Это упрощение позволит УЭО минимизировать затраты, связанные с маркировкой товаров, а также ускорить процесс ввода товаров в оборот. При этом обладатели свидетельств 2-го и 3-го типа, имеющие свои площадки, смогут также оптимизировать процесс хранения и маркировки иностранных товаров. Такой механизм исключит бюрократические барьеры и тем самым снизит нагрузку на бизнес.

Документ направлен на развитие института УЭО в Союзе, создание конкурентных преимуществ для компаний ЕАЭС и реализацию передовых международных тенденций и стандартов, прежде всего Всемирной таможенной организации.

Документ дает возможность в большей степени задействовать инфраструктуру Союза, делая ее максимально удобной и комфортной для бизнеса стран ЕАЭС.

«В текущих макроэкономических условиях принятие решения Совета станет реальной поддержкой для законопослушного бизнеса Союза, к которому и относятся УЭО, - отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов. – При этом будут осуществляться все необходимые мероприятия по контролю за маркировкой ввозимых товаров таможенными органами».

Институт уполномоченного экономического оператора – это признанный международный стандарт партнёрской программы, а УЭО – особая категория лиц, которым предоставляются упрощения при проведении таможенных операций и таможенного контроля как лицам, отвечающим определенным требованиям.

Пунктом 5 статьи 437 Таможенного кодекса ЕАЭС установлено, что комиссия вправе определять иные специальные упрощения, не предусмотренные указанной статьей, предоставляемые уполномоченным экономическим операторам.
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