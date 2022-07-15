Совет Евразийской экономической комиссии 15 июля утвердил временный порядок подтверждения соблюдения требований технических регламентов ЕАЭС в отношении товаров электронной торговли.

Как сообщает ЕЭК, порядок будет применяться в ходе пилотных проектов в области внешней электронной торговли.

Временный порядок предусматривает общие подходы к обеспечению безопасности товаров электронной торговли, которые затем могут быть детализированы в рамках национального законодательства.

В частности, в ходе экспериментов в отношении отдельных товаров будет применяться уведомительный порядок, а в отношении продукции, помещаемой под процедуру таможенного склада, применение уведомительного порядка исключается.

Предполагается, что иностранный участник электронной торговли будет заполнять заявление о безопасности в отношении товара электронной торговли, включенного в перечни для уведомительного порядка, в разделе с информацией о характеристиках товара.

«Проведение эксперимента на основании единых механизмов позволит выработать наиболее эффективный концепт для защиты рынка от небезопасной продукции, продаваемой на маркетплейсах третьих стран», - отметил министр по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко.