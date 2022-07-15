|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СТРАНЫ ЕАЭС ДОГОВОРИЛИСЬ О ВЗАИМНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ В ПОСТАВКАХ САХАРА
15:55 15.07.2022
Члены Совета Евразийской экономической комиссии поручили уполномоченным органам стран ЕАЭС провести работу по контрактации поставок сахара в рамках взаимной торговли для обеспечения имеющихся внутренних потребностей.
Как сообщает ЕЭК, при этом стороны должны будут исходить из приоритета продажи сахара на внутренний рынок государств-членов, а также того, что действующие в Российской Федерации по 31 августа 2022 г. ограничения на такие поставки продлены не будут.
«По итогам консультаций на площадке ЕЭК даны гарантии относительно возможности заключения контрактов и поставки после 1 сентября тех объемов сахара, которые необходимы. В частности, Минсельхозами России и Казахстана согласованы повышенные плановые объемы в 168 тыс. тонн до конца года. Не сомневаюсь, что после этих новостей все спекуляции на рынке закончатся», - отметил министр по торговле комиссии Андрей Слепнев.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.07.2022
Курсы в банках
на 15.07.2022
Конвертация в банках
на 15.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте