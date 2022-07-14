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УКРАИНА И ЛАТВИЯ РАБОТАЮТ НАД СОГЛАШЕНИЕМ О КОНФИСКАЦИИ ГОССОБСТВЕННОСТИ РФ ЗА РУБЕЖОМ


10:15 15.07.2022

Министры юстиции Украины и Латвии Денис Малюска и Янис Борданс заявили, что начата совместная работа по соглашению о конфискации российской государственной собственности за рубежом. Об этом министры сказали на совместной пресс-конференции на полях Лидерского форума в сфере юстиции в Риге, сообщает Укринформ со ссылкой на сообщение посольства Украины в Латвии в Фейсбуке.

По словам Малюськи, в настоящее время в союзнических западных странах хранятся государственные золотовалютные резервы страны-агрессора стоимостью более 300 млрд евро. Главным препятствием на пути конфискации этих средств в пользу пострадавших от российской агрессии украинских частных и юридических лиц является принцип иммунитета государственной собственности.

«По результатам фундаментальной работы с ведущими международными юристами мы нашли способ преодолеть это ограничение путем заключения соответствующего многостороннего соглашения или ряда двусторонних соглашений. Я благодарен дружественной Латвии за готовность стать первым государством, с которым мы приступаем к разработке такого соглашения», - сказал министр юстиции Украины.

Он также выразил надежду, что это поможет быстро вовлечь в процесс многие другие страны, в которых хранятся российские средства и которые до сих пор колеблются в принятии решения об их конфискации в пользу пострадавших от российской войны.

Министр юстиции Украины Денис Малюська находится 12-15 июля в Риге с визитом. Он принял участие в Рижском лидерском форуме в сфере юстиции, встретился с министром юстиции Латвии Янисом Бордансом. Также запланирован ряд встреч с главным прокурором по уголовной юстиции Арвидсом Калниньшем, председателями парламентских комитетов.
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