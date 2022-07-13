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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕЛОКАЦИИ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПАНИЙ, УШЕДШИХ С РОССИЙСКОГО РЫНКА


11:50 14.07.2022

Правительству следует создать благоприятные условия для релокации зарубежных компаний в Казахстан. Об этом в ходе расширенного заседания правительства заявил президент Касым-Жомарт Токаев.

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», - сказал Касым-Жомарт Токаев, которого цитирует МИА «Казинформ».

Президент напомнил, что он поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

«Данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч. В части конкретных результатов пока мало чем можно похвастаться. Новых проектов по существу нет», - обратился государства.
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