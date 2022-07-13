СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ

РОССИЯ ОТМЕНИЛА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ

10:28 14.07.2022 Россия отменила ПЦР-тестирование для граждан Беларуси. Об этом сообщает авиакомпания «Белавиа». «С 14 июля предъявлять ПЦР-тест при перелете в Россию не нужно», - говорится в сообщении. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.