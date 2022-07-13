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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССИЯ ОТМЕНИЛА ПЦР-ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ГРАЖДАН БЕЛАРУСИ
10:28 14.07.2022
Россия отменила ПЦР-тестирование для граждан Беларуси. Об этом сообщает авиакомпания «Белавиа».
«С 14 июля предъявлять ПЦР-тест при перелете в Россию не нужно», - говорится в сообщении.
Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
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