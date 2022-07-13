ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


СРОК ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕАЭС НА АЛКОГОЛЬ ПЕРЕНЕСЕН ДО 2027 ГОДА


09:16 14.07.2022

Коллегия Евразийской экономической комиссии перенесла срок окончания переходных положений технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» с 9 января 2024 года на 1 января 2027 года.

Как сообщает ЕЭК, корректировка связана с перенесением Советом ЕЭК на 1 января 2024 года даты вступления в силу этого техрегламента.

Напомним, что техрегламент на алкогольную продукцию принят в 2018 году. Он устанавливает обязательные для применения и исполнения в странах Союза требования к выпускаемому алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке, упаковке и процедуре оценки соответствия.

В свою очередь переходными положениями установлено, что документы об оценке соответствия алкогольной продукции, принятые до вступления в силу техрегламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2027 года. При наличии таких документов, до названной даты допускается производство и выпуск в обращение алкоголя.

Также в этот период в союзных государствах возможны производство и выпуск продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу техрегламента обязательной оценке соответствия, без документов о такой оценке и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке).

Обращение продукции, выпущенной с учетом переходных положений, допускается в течение срока годности этой продукции, установленного изготовителем.

Трехлетний переходный период дает возможность производителям такой продукции до 1 января 2027 года плавно перейти к исполнению норм техрегламента.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 14.07.2022
валюта курс
EUR 2.6170
USD 2.6017
RUB 4.4385
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 13.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6170 -0.008
USD 2.6017 -0.0228
RUB 4.4385 +0.0159
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6250 2.6600
USD 2.5940 2.6080
RUB 3.5000 4.4000
подробнее

Конвертация в банках
на 14.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0070 1.0290
EUR/RUB 60.0000 76.0000
USD/RUB 59.0000 74.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте