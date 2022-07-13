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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
СРОК ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕХРЕГЛАМЕНТА ЕАЭС НА АЛКОГОЛЬ ПЕРЕНЕСЕН ДО 2027 ГОДА
09:16 14.07.2022
Коллегия Евразийской экономической комиссии перенесла срок окончания переходных положений технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции» с 9 января 2024 года на 1 января 2027 года.
Как сообщает ЕЭК, корректировка связана с перенесением Советом ЕЭК на 1 января 2024 года даты вступления в силу этого техрегламента.
Напомним, что техрегламент на алкогольную продукцию принят в 2018 году. Он устанавливает обязательные для применения и исполнения в странах Союза требования к выпускаемому алкоголю и процессам его производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также требования к маркировке, упаковке и процедуре оценки соответствия.
В свою очередь переходными положениями установлено, что документы об оценке соответствия алкогольной продукции, принятые до вступления в силу техрегламента, действительны до окончания срока их действия, но не позднее 1 января 2027 года. При наличии таких документов, до названной даты допускается производство и выпуск в обращение алкоголя.
Также в этот период в союзных государствах возможны производство и выпуск продукции, не подлежавшей до дня вступления в силу техрегламента обязательной оценке соответствия, без документов о такой оценке и без маркировки национальным знаком соответствия (знаком обращения на рынке).
Обращение продукции, выпущенной с учетом переходных положений, допускается в течение срока годности этой продукции, установленного изготовителем.
Трехлетний переходный период дает возможность производителям такой продукции до 1 января 2027 года плавно перейти к исполнению норм техрегламента.
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