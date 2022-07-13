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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


АНАЛИТИКИ СНИЖАЮТ ПРОГНОЗЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПШЕНИЦЫ В УКРАИНЕ


16:17 13.07.2022

Департамент сельского хозяйства США (USDA) скорректировал свой прогноз по объемам мирового производства пшеницы на 2022/23 маркетинговый год в сторону уменьшения. В Украине корректировка к предварительному прогнозу составила «минус» два миллиона тонн. Об этом сообщает АПК-Информ со ссылкой на USDA.

"Аналитики USDA в июльском отчете снизили прогноз мирового производства пшеницы в 2022/23 МГ до 771,6 млн т по сравнению с 773,4 млн т по предварительному прогнозу, что также уступает результату предыдущего сезона (779 млн т)", - говорится в сообщении.

В частности, корректировки на понижение были проведены для Аргентины – до 19,5 (предыдущий прогноз – 20) млн т, ЕС – до 134,1 (136,1) млн т, Украины – до 19,5 (21,5) млн т.

В то же время прогноз урожая был повышен в Канаде до 34 (33) млн т, РФ – до 81,5 (81) млн т и США – до 48,4 (47,2) млн т.

По сообщению АПК-Информ, аналитики увеличили прогноз по мировому экспорту пшеницы в 2022/23 МГ – до 206,6 млн т против 205,4 млн т по июньскому прогнозу, что выше результата прошлого сезона (201,6 млн т).

Ожидается, что объемы экспорта пшеницы увеличат Бразилия – до 3 (2,8) млн т, Канада – до 25 (24) млн т и США – до 22 (21) млн т.

Прогноз мировых запасов пшеницы в новом сезоне также был повышен – до 267,5 (266,8) млн т, за счет повышающих корректировок, проведенных аналитиками для Алжира – до 4,1 (3,9) млн т и США – до 17, 3 (17) млн т.

Что касается конечных запасов пшеницы в Украине, то аналитики USDA прогнозируют их уменьшение до 5,2 (предыдущий прогноз – 6) млн тонн.
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