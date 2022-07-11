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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


ЧАЭС ПЕРЕШЛА В ПАРИЖСКИЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫХ ОПЕРАТОРОВ


11:55 12.07.2022

Чернобыльская атомная электростанция перешла в Парижский центр Всемирной ассоциации операторов АЭС, отказавшись от членства в московском региональном центре. Об этом сообщили в пресс-службе ЧАЭС.

"6 июля Чернобыльская АЭС получила подтверждение об официальном переходе в Парижский центр Всемирной организации операторов атомных электростанций. До этого - с момента основания организации в 1989 году - ЧАЭС была аффилирована в московский региональный центр", - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Всемирная ассоциация операторов атомных электростанций была создана после аварии на ЧАЭС. Главной ее миссией является максимальное повышение безопасности и надежности атомных станций по всему миру.

"Для нас членство в ВАО важно прежде всего потому, что дает возможность взаимной поддержки, обмена информацией и использования положительного опыта других АЭС мира", - подчеркнула заместитель начальника отдела международного сотрудничества и информации ЧАЭС Валентина Одиница.

Главный офис ВАО находится в Лондоне (Великобритания). Региональные центры находятся в Атланте (США), Токио (Япония), Париже (Франция) и Москве (Россия). Принцип принадлежности к региональным центрам преимущественно географический. ЧАЭС географически относилась к региону работы московского центра, как и атомные станции Литвы, Болгарии, Армении, Венгрии и Чехии и остальных государств.

"Полномасштабная агрессия России, которая началась 24 февраля 2022 года, оккупация Чернобыльской АЭС российскими войсками — все это делает невозможным любую вероятность дальнейшего аффилирования с московским региональным центром", —-заявили в пресс-службе.

Также подчеркивается, что московский центр ОАО АЭС не выпустил ни единого заявления с осуждением российского ядерного терроризма на территории Украины. Как заметили в ЧАЭС, это и стало финальным аргументом для того, чтобы обратиться в штаб-квартиру Всемирной ассоциации операторов и потребовать окончательного разрыва связей с московским центром и перехода в Парижский.

ЧАЭС будет продолжать членство в ВАО АЭС, участвовать в экспертных обменах, делиться и перенимать опыт в рамках организации.

Как сообщалось, с 24 февраля по 31 марта все объекты Государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" и объекты в зоне отчуждения были захвачены воинскими подразделениями Российской Федерации. 31 марта они покинули территорию промышленной площадки ЧАЭС.

ЧАЭС будет продолжать членство в ВАО АЭС, участвовать в экспертных обменах, делиться и перенимать опыт в рамках организации.
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