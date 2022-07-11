Казахстан отменил запрет на перецепку и перегрузку для белорусских автоперевозчиков до 2023 года. Решение принято Министерством индустрии и инфраструктурного развития республики 1 июля 2022 года.

Приказ № 378 вступил в силу 5 июля 2022 г. и опубликован в ИС «Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде».

В Казахстане с 2017 года действовало требование на ограничение перевозок из третьих стран, в том числе запрет на перецепку. Начиная с этого времени, Минтранс неоднократно инициировал рассмотрение вопроса о снятии ограничения в ходе двусторонних заседаний, а также на площадке Евразийской экономической комиссии.

Данная мера была введена Казахстаном в отношении автоперевозчиков иностранных государств после внесения изменений в национальное законодательство.