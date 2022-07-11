Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец мая 2022 года составила 1 017,5 тысячи человек и сократилась на 41,1% по сравнению с аналогичной датой 2021 года.

Как сообщает ЕЭК, количество безработных составляет 1,1% численности рабочей силы. В 2021 году этот показатель составлял 1,9%.