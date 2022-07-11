|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|11.07.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
БЕЗРАБОТИЦА В ЕАЭС СОКРАТИЛАСЬ В МАЕ НА 41,1%
17:41 11.07.2022
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости населения государств Евразийского экономического союза, по состоянию на конец мая 2022 года составила 1 017,5 тысячи человек и сократилась на 41,1% по сравнению с аналогичной датой 2021 года.
Как сообщает ЕЭК, количество безработных составляет 1,1% численности рабочей силы. В 2021 году этот показатель составлял 1,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 11.07.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.07.2022
Курсы в банках
на 11.07.2022
Конвертация в банках
на 11.07.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте