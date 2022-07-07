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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В УКРАИНЕ СОБРАЛИ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН ТОНН ЗЕРНА НОВОГО УРОЖАЯ
15:51 08.07.2022
Почти во всех областях Украины аграрии начали уборку ранних зерновых и зернобобовых культур и уже намолотили 1,1 млн тонн зерна.
Как сообщает Минагрополитики, собрали зерно на площади 417,3 тыс. га (3%) при урожайности 26,3 ц/га:
озимого ячменя намолочено 717,8 тыс. тонн (254,3 тыс. га при урожайности 28,2 ц/га);
озимой пшеницы намолочено 355,8 тыс. тонн (147,9 тыс. га, при урожайности 24,1 ц/га);
гороха намолочено 24,6 тыс. тонн (15,1 тыс. га, при урожайности 16,2 ц/га).
Кроме того, сельхозтоваропроизводители 8 областей приступили к сбору озимого рапса, который собрали на площади 43,5 тыс. га (4%), намолочено 67,3 тыс. тонн семян при урожайности 15,5 ц/га.
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