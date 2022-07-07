Министерство энергетики Украины, Energy Community и USAID Проект энергетической безопасности подписали Меморандум о взаимопонимании, определив Проект USAID независимым закупочным агентством для Фонда энергетической поддержки Украины. Об этом сообщает Минэнерго в Фейсбуке.

«Наши совместные усилия с Секретариатом Энергетического Сообщества и Проектом USAID по энергетической безопасности относительно прозрачного распределения средств Фонда энергетической поддержки Украины будут способствовать оперативной поставке качественного оборудования для восстановления поврежденной критической инфраструктуры. Поддержка наших партнеров будет одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого прохождения отопительного сезона в условиях российской военной агрессии», – подчеркнул заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков, которого цитируетУкринформ.

Сотрудничество в рамках меморандума имеет целью обеспечить быстрые закупки оборудования для оперативного восстановления энергоснабжения с целью стабильного прохождения отопительного сезона, а также материалов и оборудования для ремонтов критической инфраструктуры, необходимых в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Как сообщалось, Фонд энергетической поддержки Украины был создан Энергетическим сообществом. Консолидированные средства от доноров Фонда направляются на восстановление энергетической инфраструктуры, которая была повреждена либо разрушена в результате боевых действий на территории Украины, начатых российской военной агрессией.

Министерство энергетики Украины координирует запросы украинских компаний на проведение соответствующих восстановительных работ. В то же время предусмотрено, что процедуру избрания поставщиков будет реализовывать международное закупочное агентство с опытом в отрасли энергетики.