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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


КАЗАХСТАН ВЫХОДИТ ИЗ ВАЛЮТНОГО СОГЛАШЕНИЯ СНГ 1995 ГОДА


10:53 08.07.2022

Казахстан выходит из соглашения Содружества независимых государств (СНГ) 1995 года о Межгосударственном валютном комитете. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Утвердить протокол о прекращении действия соглашения о создании Межгосударственного валютного комитета от 26 мая 1995 года, совершенный в Минске 25 октября 2013 года», - говорится в указе, который цитирует zonakz.net.

Документ уже вступил в силу.

Комитет создавался с целью содействия организации многостороннего сотрудничества в области валютно-платежных и кредитных отношений, сближения и совершенствования валютного законодательства, затрагивающего многосторонние расчетные и кредитные отношения, развития форм и методов координации денежно-кредитной и валютной политики государств-участников соглашения о создании платежного союза государств-участников СНГ, а также сотрудничества и осуществления согласованных действий в вопросах валютного контроля.
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