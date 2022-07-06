Вопрос разработки механизмов стимулирования промышленной кооперации стал главной темой на заседании Совета по промышленной политике Евразийского экономического союза, прошедшего в рамках международной выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

По словам министра по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна, одной из основных проблем на пути реализации интеграционных проектов в Союзе является отсутствие льготных механизмов их финансирования. Эту проблему также обозначили представители делового сообщества Союза, в том числе Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

В этой связи ЕЭК предложила возможные механизмы снижения стоимости финансирования для кооперационных проектов за счет более активного задействования ЕАБР в этом процессе, а также за счёт смешанного привлечения средств других банков и фондов. Контрагентами могут выступать ФРП, ВЭБ, а также другие финансовые институты.

Также целесообразно донастроить процедуры взаимодействия Комиссии и ЕАБР. Коррекции требуют транспарентность работы ЕАБР и критерии отбора проектов. В настоящее время критерии имеют обобщённый характер, без четкой оценочной (в том числе по финансовым параметрам) составляющей, в связи с чем не могут гарантировать перспективность кооперационных проектов и привлекательность условий заимствования.

Кроме того, сейчас недостаточно активно используются возможности Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), практика работы которого показала, что фонд иногда использует возможности инвестиционного кредитования для финансирования проектов промышленной кооперации.

«Понимая возросшую значимость развития промкооперации в сложившихся экономических условиях, мы призываем активнее использовать инструменты субсидирования, привлекать средства всевозможных финансовых институтов. Кроме того, необходимо донастроить работу таких специализированных институтов, как ЕАБР и ЕФСР», - отметил Артак Камалян.

Как сообщает ЕЭК, инициативы комиссии по финансированию будут обсуждаться 15 июля на заседании Совета ЕЭК в Витебске. В августе их рассмотрят премьеры государств-членов.

Говоря о бюджетном финансировании союзных программ, министр отметил, что в соответствии с Положением о разработке и финансировании межгоспрограмм, принятом ЕМПС в феврале 2018 года, уже утверждена такая программа Союза по космосу. В стадии подготовки – программы по распределённой энергетике и суперкомпьютерам.

«Надо признать, что на сегодняшний день ни одна из программ не имеет полного ресурсного обеспечения, - отметил Артак Камалян. – И этот вопрос нам также предстоит решить».

Наряду с этим Артак Камалян подчеркнул важность формирования перечня конкретных интеграционных проектов, отвечающих реальным потребностям граждан стран ЕАЭС.

«Основой может стать идея сквозной кооперации в машиностроении, предложенная Республикой Беларусь, а одним из первых примеров таких проектов – создание союзного электротранспорта. Инновационный современный транспорт, которым ежедневно будут пользоваться наши граждане, станет лучшим доказательством устойчивости и успешного развития Союза в новых условиях», - убежден министр.

Также Артак Камалян рассказал о нефинансовых мерах стимулирования развития промкооперации. В частности, предлагается рассмотреть возможность на союзном уровне закрепить норму по стимулированию использования товаров, изготовленных в государствах ЕАЭС, и приоритизации евразийских товаров перед импортными.

«Такой подход позволит насытить рынок евразийскими товарами, а также стимулировать доступ производителей товаров одних государств-членов к производственным цепочкам других, что является актуальным для всех стран Союза», - подчеркнул Артак Камалян.

Этот вопрос после обсуждения на площадке ЕЭК будет вынесен на рассмотрение Комиссией по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности в ЕАЭС.

Еще одной темой выступления министра стали евразийские интересы в сфере государственной поддержки промышленности.

В частности, предлагается разработать наднациональный документ, в котором будут обозначены общие точки роста национальных промышленных политик. К евразийским интересам в первую очередь относятся стимулирование вовлеченности промышленных предприятий в формирование евразийских цепочек добавленной стоимости, содействие в продвижении товаров на внешние рынки, стимулирование инновационной деятельности предприятий, повышение инвестиционной привлекательности промышленности, развитие малого и среднего бизнеса, развитие зеленых технологий, а также содействие цифровой трансформации в промышленности.

Документ позволит обеспечить единый стратегический вектор и синхронность в реализации общих промышленных интересов стран Союза, а также дополнительное информирование сторон о системе господдержки промышленности в государствах-членах. Обсуждение инициативы также пройдет на площадке ЕЭК.

Одним из значимых результатов встречи министров стало подписание соглашения о создании Евразийской технологической платформы «Гражданское авиастроение». Документ подписали АНО «Центр компетенций развития промышленности» (Ульяновская область, Российская Федерация), Авиаремонтный завод № 558 (г. Барановичи, Республика Беларусь) и ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» (г. Нур-Султан, Республика Казахстан).

«Евразийская техплатформа объединит усилия отраслевых вузов и НИИ, промышленных предприятий, ассоциаций, компетентных госорганов и институтов развития при координации Евразийской экономической комиссии, – заявил Артак Камалян. – В феврале текущего года премьер-министры наших стран утвердили дорожную карту по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах – членах ЕАЭС на 2022-2023 годы. Подписание соглашения о создании ЕТП стало еще одним шагом на пути ее реализации».