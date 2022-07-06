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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


С НАЧАЛА ВОЙНЫ УКРАИНЕ УДАЛОСЬ ЭКСПОРТИРОВАТЬ ТОЛЬКО 5,2 МЛН ЗЕРНА


17:57 06.07.2022

За четыре месяца с начала полномасштабной войны Украине удалось экспортировать только 5,2 млн тонн сельскохозяйственной продукции, тогда как до 24 февраля страна экспортировала 4-5 млн тонн зерна ежемесячно через отечественные морские порты. Такие данные приводит Комитет по вопросам аграрной и земельной политики ВРУ, передает Укринформ.

"Невозможность экспорта из Украины урожаев прошлого и этого года, уменьшение площадей под озимыми и яровыми зерновыми культурами повлечет дальнейший рост мировых цен на продукты питания, а последствия продовольственного кризиса в результате действий агрессора мир будет ощущать еще не один год", - отмечается в сообщении, которое цитирует Укринформ.

В Комитете напоминают, что Украина уже много лет принимает участие в обеспечении продовольственной безопасности мира, экспортируя большую часть урожая зерновых в страны Европы, Азии и Африки.

Депутаты констатируют, что сегодня нет возможности найти альтернативу довоенным объемам поставки на мировой рынок продуктов питания из Украины и быстро заменить отечественное продовольствие сельскохозяйственной продукцией других производителей. Это невозможно будет сделать даже в перспективе ближайших 3-5 лет, утверждают в Раде.

"Есть страны, которые очень сильно зависят от нашего зерна, - это Египет, Йемен, Ливан. Потребители в странах, где продовольственный кризис уже стал заметным, испытывают двойной негативный эффект. Во-первых, продукция подорожала, потому что мировые цены побили рекорд прежде всего из-за военной агрессии России, а, во-вторых, продуктов питания стало меньше, ведь в Украине до сих пор остаются заблокированными миллионы тонн зерна прошлогоднего урожая", - подчеркивают в Комитете.

В настоящее время в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна.

Министерство аграрной политики и продовольствия активно работает над решением вопроса разблокирования экспорта зерновых культур. Уже более 20 компаний планируют или приступили к строительству перевалок в зонах, где проходят новые логистические маршруты.
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