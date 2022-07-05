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В УКРАИНЕ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ ДЕФИЦИТ ЗЕРНОХРАНИЛИЩ СОСТАВИТ ДО 15 МЛН ТОНН


11:56 06.07.2022

Из-за уничтожения зернохранилищ и временной оккупации к концу октября дефицит мощностей для хранения зерна составит 10-15 млн тонн. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Маркиян Дмитрасевич.

«Из-за уничтожения инфраструктуры для хранения и временной оккупации у нас из 75 млн тонн мощностей для хранения осталось в распоряжении зернохранилищ всего около 60 млн тонн. До конца октября дефицит мощностей для хранения зерна составит 10-15 млн тонн», – сказал заместитель министра, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что после начала полномасштабной войны Украине удалось экспортировать только 5,2 млн тонн продукции, в то время как до 24 февраля ежемесячный экспорт составил 5-6 млн тонн. Кроме того, из ожидаемого урожая более 60 млн тонн необходимо будет экспортировать 30-40 млн тонн.

Дмитрасевич подчеркнул, что невозможность экспорта из Украины урожаев прошлого и этого года, уменьшенные посевы озимых повлекут за собой дальнейший рост цен на продовольственных рынках.

По словам заместителя министра, сейчас рассматриваются два приоритетных проекта, которые могут помочь наладить экспорт украинского зерна. Первый из них – проект международного фонда для приобретения сельскохозяйственной продукции у украинских фермеров с последующим экспортом. Ожидается, что это позволит аграриям получить необходимый текущий капитал для посевных и уборочных кампаний сезонов этого и следующего годов.

"Второй проект – строительство перегрузочных трансграничных терминалов для зерновых культур и растительных масел. Их основная идея – пересечение границы продукцией через зерновые конвейеры и трубопроводы для масел", – рассказал Дмитрасевич.

Он подчеркнул, что при невозможности реализовать свою продукцию, а соответственно – при отсутствии оборотных средств, высоких цен на топливо, удобрения и логистику – украинские фермеры не смогут работать над новым урожаем.

Как сообщалось, в июне 2022 года Украина экспортировала 2,17 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных и продуктов их переработки, что на 470 тыс. тонн, или 25% больше, чем в предыдущем месяце.

За 2021/2022 маркетинговый год Украина экспортировала 61,52 млн тонн зерновых и масличных на общую сумму 22,2 млрд долларов.
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