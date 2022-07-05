В рамках расследования уголовных производств в Украине арестованы активы россиян и белорусов на 33 млрд грн. б этом сообщила на своей странице в Фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова.

“Хочу представить предварительный отчет о проделанной работе. По состоянию на данную минуту, ориентировочная стоимость активов, которые уже успели оценить, арестованных в рамках уголовных производств силами органов правопорядка Украины, составляет не менее 33 миллиардов гривень”, - написала Венедиктова, которую цитирует Укринформ.

По ее словам, активы на треть этой суммы уже переданы в управление АРМА.

Генпрокурор напомнила, что правоохранителям удалось арестовать компании из орбиты российского олигарха Фридмана.

"Мы сумели арестовать в судебном порядке 469 млн грн на счетах и ценные бумаги стоимостью около 12 млрд грн. Ценные бумаги фигуранты пытались от нас спрятать, к слову. За неуспешную операцию при попытке переоформить бумаги троим гражданам Кипра было сообщено о подозрении органами следствия Украины”, - отметила чиновница.

Также, добавила Венедиктова, сообщено о подозрении в уклонении от уплаты налогов руководителю ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат», подконтрольного российскому бизнесмену Михаилу Шелкову, который является членом Совета директоров корпорации российского оборонного комплекса.

По информации генпрокурора, Демуринский ГОК не уплатил налоги при экспорте титанового сырья на предприятия РФ и РБ с целью производства оружия и товаров военного назначения для их дальнейшего использования, в том числе во время вооруженной агрессии РФ в Украине.

"Мы смогли арестовать производственный участок и другое недвижимое имущество комбината, 16 транспортных средств, 14 млн грн на банковских счетах предприятия, корпоративные права общества и две квартиры подозреваемого", - уточнила Венедиктова.

В производстве по факту финансирования действий, совершенных с целью изменения границ территории Украины, в Днипре также арестованы производственный комплекс, помещение, склад, корпоративные права и банковские счета ООО «ВСМПО Титан Украина». Это дочернее предприятие «Корпорации ВСМПО-АВИСМА», основателем которой является правительство РФ и к которому имеет отношение тот же Шелков. Общество занималось производством высокотехнологичной продукции для оборонно-промышленного комплекса РФ, в частности для авиации и ракетостроения.

Кроме того, среди арестованных за четыре месяца войны активов также корпоративные права на 1,5 млрд грн ООО «Николаевский глиноземный завод», связанного с российским бизнесменом Олегом Дерипаской, корпоративные права на сумму 437,4 млн грн ООО «АЭРОК», которое входит в группу российских бизнесменов Молчанова и Нестерова.

Также под арестом движимое и недвижимое имущество АО «Кировоградское рудоуправление», которое имеет отношение к российским бизнесменам Кабаргину и Соловьеву.

В уголовном производстве по факту планирования и ведения агрессивной войны РФ против Украины установлены, в том числе скрытые в оффшорных юрисдикциях, активы российских корпораций, которые могли использоваться в подрывной деятельности против страны. По ходатайству прокуроров судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям "Ростех", "Татнефть", "РусАл" и "Группа ГМС", а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки общей стоимостью более 4,5 млрд грн.

По результатам расследований арестовано имущество и ряд белорусских предприятий.

За уклонение от уплаты таможенных платежей и легализацию имущества получил подозрение директор общества «Август Украина», которое экспортировало продукцию из Республики Беларусь, а судом наложен арест на его товары – средства защиты растений на сумму более 62 млн грн.

Кстати, имущество аффилированных с «российским бизнесом» некоторых украинских олигархов в ходе расследования уголовных производств о причинении ущерба интересам государства тоже арестовано и передано в АРМА.

По ходатайству прокурора постановлением суда 26 «облгазов», связанных с Дмитрием Фирташем, передано в АРМА для осуществления мер по управлению ими. Сейчас расследуется факт выявленных нарушений при предоставлении государственного имущества – газораспределительных систем в их эксплуатацию, что привело к недополучению бюджетом поступлений на сумму свыше 1,5 млрд грн.

А в уголовном производстве относительно противоправных действий ООО «Инвестиционная компания «Спорт-Тур», с помощью которого супруги Медведчуки вывели из государственной собственности земельные участки для строительства коттеджа, арестованы 413 объектов. Среди них 122 га земли, самолет и вертолет, два электрокара, два квадроцикла, два имущественных комплекса, одно нежилое помещение, три квартиры, один жилой дом, 302 картины, 91 позиция драгоценностей. Рыночная стоимость этого имущества устанавливается.

По словам Венедиктовой, сейчас устанавливается и точная стоимость арестованных украинской прокуратурой корпоративных прав предприятий, 13 самолетов, вертолета, 10 судов, почти 19 тыс. железнодорожных вагонов, 26 «облгазов», более 200 автозаправочных комплексов, 11 нефтебаз, сотни единиц транспортных средств и земельных участков и построек, других активов и имущества.