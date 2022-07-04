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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ СЕЙЧАС ЗАБЛОКИРОВАНО 22 МИЛЛИОНА ТОНН ЗЕРНА - ЗЕЛЕНСКИЙ


12:27 05.07.2022

Украина ведет переговоры с Организацией Объединенных Наций и Турецкой Республикой о создании возможностей для экспорта украинского зерна. Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на брифинге с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон в Киеве.

Глава Украинского государства отметил, что реализация экспортного процесса будет непростой, но точно возможной. Он подчеркнул, что Украина в этом заинтересована как экспортер.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши фермеры продолжили работать и на следующий год, и на следующий урожай. Для этого нужно, чтобы мы экспортировали все это – ячмень, пшеницу, кукурузу. 22 миллиона тонн сейчас заблокированы. Мы ожидаем около 60 миллионов тонн осенью. Там будет действительно совсем сложная ситуация», – добавил президент, которого цитирует Укринформ.

Зеленский отметил, что на дипломатическом уровне идет работа над тем, чтобы государства не покупали у российской федерации зерно, которое она украла в заблокированных украинских портах.

Кроме этого, по словам главы Украинского государства, продолжаются переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций. Он уточнил, что ООН занимает не модераторскую, а лидирующую позицию.

«Очень важный момент, чтобы кто-то обеспечил безопасность кораблям тех или иных государств, кроме россии, которой мы не доверяем, тем кораблям, которые будут приходить к нам для загрузки продукции. Именно об этом идет речь в Турции», - рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина не тратит время, а работает над разными путями экспорта зерна – как железнодорожными, так и речными.

Президент заявил, что экспорт увеличивается каждый день, несмотря на сложные условия.

Министерство аграрной политики и продовольствия активно работает над решением вопроса разблокирования экспорта зерновых культур. Уже более 20 компаний планируют или приступили к строительству перевалки в зонах, где проходят новые логистические маршруты.
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