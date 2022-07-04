ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


В УКРАИНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ 7,1 ГВТ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ "ЗЕЛЕНОЙ" ЭНЕРГЕТИКИ


17:56 04.07.2022

"Зеленая" трансформация будет в центре послевоенного восстановления Украины. Цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Наша цель – построить 7,1 ГВт новых мощностей возобновляемых источников энергии, переходя на рыночные модели стимулирования зеленой энергетики, в частности, "зеленые" аукционы. Мы также планируем на первом этапе установить 750 МВт аккумулирующих мощностей. Это повысит стабильность энергетической системы", - сказал министр энергетики Украины Герман Галущенко, которого цитирует Укринформ.

Весомый вклад в зеленую трансформацию может внести развитие водородной энергетики.

"Мы рассматриваем 10 ГВт экспорта водорода из Украины в ЕС, который очертила Еврокомиссия как наш стартовый показатель", – отметил министр.

Галущенко подчеркнул, что зеленая трансформация будет в центре послевоенного обновления Украины. Декарбонизацию энергетического сектора Украины планируется проводить, в частности, благодаря развитию безопасной и углеродно-нейтральной ядерной энергетики. Также предусматривается поэтапный отказ от угольных электростанций, развитие возобновляемых источников энергии, развертывание аккумулирующих мощностей.

Как сообщалось, Министерство энергетики Украины установило новый порядок распределения средств для производителей электроэнергии из альтернативных источников на период военного положения. Теперь Государственное предприятие "Гарантированный покупатель" будет распределять между производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу все денежные средства, полученные от продажи электрической энергии, производимой из альтернативных источников.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.07.2022
валюта курс
EUR 2.6705
USD 2.5663
RUB 4.8865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.07.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7307 -0.0093
USD 2.6227 +0.0248
RUB 4.7598 -0.0988
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7700 2.7970
USD 2.6230 2.6290
RUB 3.8000 4.7000
подробнее

Конвертация в банках
на 04.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0670
EUR/RUB 60.0000 73.0000
USD/RUB 57.0000 69.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте