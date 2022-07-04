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УКРАИНА АРЕСТОВАЛА 315 ВАГОНОВ С БЕЛОРУССКИМИ И РОССИЙСКИМИ УДОБРЕНИЯМИ НА 12 МЛН ДОЛЛАРОВ


16:58 04.07.2022

Украина арестовала 315 вагонов с белорусскими и российскими удобрениями на общую сумму в 12 млн долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Офиса генерального прокурора Украины.

«Офисом генерального прокурора обеспечено наложение ареста на 315 железнодорожных контейнеров стоимостью более 10 млн грн и товарно-материальные ценности на сумму более 350 млн грн, принадлежащих предприятиям РФ и РБ», - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что в ходе досудебного расследования установлено, что на территории Украины находятся железнодорожные контейнеры, принадлежащие российским и белорусским предприятиям, а также 300 железнодорожных вагонов с минеральными удобрениями, которые были ввезены и использовались с нарушением таможенного законодательства Украины.

«В целях обеспечения сохранности этого имущества как вещественных доказательств и их возможной конфискации в дальнейшем Офисом генерального прокурора на основании решений следственных судей Шевченковского районного суда Киева наложены аресты. Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 360 млн грн», - отмечается в сообщении.

Досудебное расследование осуществляется Бюро экономической безопасности по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины).
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