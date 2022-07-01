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ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРОМПРОДУКЦИИ В ЕАЭС СНИЗИЛИСЬ В МАЕ НА 6,5%


10:04 04.07.2022

Индекс цен производителей промышленной продукции по ЕАЭС в мае по сравнению с апрелем 2022 года составил 93,5%, с декабрем 2021 года – 109,1%.

Как сообщает ЕЭК, ост цен производителей промышленной продукции по сравнению с декабрем 2021 года произошел в основном за счет их увеличения в обрабатывающей промышленности (на 10,5%).

Цены производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров увеличились на 8,3%, по виду деятельности «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» – на 1,8%, по виду деятельности «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» – на 0,6%.
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