Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по ЕАЭС в мае по сравнению с апрелем 2022 года составил 99,3%, с декабрем 2021 года – 104,4%.

Как сообщает ЕЭК, в мае по сравнению с декабрем 2021 года выше, чем по ЕАЭС, прирост цен зафиксирован в Беларуси (на 10,9%), Армении (на 5,9%), Казахстане (на 5,8%) и в Кыргызстане (на 5,3%).

В мае по сравнению с декабрем 2021 года наибольший прирост цен производителей продукции растениеводства зафиксирован в Беларуси (на 12,2%), Кыргызстане (на 11,6%) и в Казахстане (на 7,0%). Наибольшее увеличение цен производителей продукции животноводства за этот период отмечалось в Беларуси (на 10,6%) и в Армении (на 8,2%) при их снижении в Кыргызстане (на 1,9%).