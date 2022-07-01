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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
В БЕЛАРУСИ РОСТ ЦЕН НА СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЮ В МАЕ ПО СРАВНЕНИЮ С ДЕКАБРЕМ 2021 ГОДА БЫЛ САМЫМ ВЫСОКИМ В ЕАЭС
13:14 01.07.2022
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по ЕАЭС в мае по сравнению с апрелем 2022 года составил 99,3%, с декабрем 2021 года – 104,4%.
Как сообщает ЕЭК, в мае по сравнению с декабрем 2021 года выше, чем по ЕАЭС, прирост цен зафиксирован в Беларуси (на 10,9%), Армении (на 5,9%), Казахстане (на 5,8%) и в Кыргызстане (на 5,3%).
В мае по сравнению с декабрем 2021 года наибольший прирост цен производителей продукции растениеводства зафиксирован в Беларуси (на 12,2%), Кыргызстане (на 11,6%) и в Казахстане (на 7,0%). Наибольшее увеличение цен производителей продукции животноводства за этот период отмечалось в Беларуси (на 10,6%) и в Армении (на 8,2%) при их снижении в Кыргызстане (на 1,9%).
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