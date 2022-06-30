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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА ПОЛУЧИЛА €446,8 МЛН КРЕДИТА ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА
10:06 01.07.2022
Украина получила от Всемирного банка кредит на сумму 446,8 млн евро, из них 424,6 млн евро — с гарантией от Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». Общая сумма составляет 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, привлеченные средства позволят обеспечить надлежащее финансирование для работников бюджетной сферы.
Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.
Как сообщалось, Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в размере 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования государственного бюджета. По данным НБУ, с начала полномасштабного вторжения российской федерации общий объем заявленной и предоставленной Украине помощи от международных партнеров на середину июня составляет 30 миллиардов долларов.
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