ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.07.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ПОЛУЧИЛА €446,8 МЛН КРЕДИТА ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА


10:06 01.07.2022

Украина получила от Всемирного банка кредит на сумму 446,8 млн евро, из них 424,6 млн евро — с гарантией от Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Украина получила кредит в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине». Общая сумма составляет 446,8 млн евро. В рамках этого финансирования гарантия Великобритании составляет 424,6 млн евро», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

По словам министра финансов Украины Сергея Марченко, привлеченные средства позволят обеспечить надлежащее финансирование для работников бюджетной сферы.

Средства будут направлены на возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и бюджетных учреждений образовательной сферы как на национальном, так и региональном уровнях.

Как сообщалось, Украина получила от Соединенных Штатов Америки грант в размере 1,3 млрд долларов в рамках пакета финансирования государственного бюджета. По данным НБУ, с начала полномасштабного вторжения российской федерации общий объем заявленной и предоставленной Украине помощи от международных партнеров на середину июня составляет 30 миллиардов долларов.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.07.2022
валюта курс
EUR 2.6705
USD 2.5663
RUB 4.8865
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6705 +0.0075
USD 2.5663 +0.0428
RUB 4.8865 -0.084
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7070 2.7370
USD 2.5550 2.5660
RUB 3.8000 4.8500
подробнее

Конвертация в банках
на 01.07.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0700
EUR/RUB 58.0000 70.5000
USD/RUB 53.0000 65.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте