Cbonds объявил победителей в номинациях Cbonds Awards CIS-2022.

Вручение наград состоялось в столице Армении – Ереване, в рамках XVIII Облигационного конгресса стран СНГ. В этом году награды вручались в 12 номинациях.

В номинациях «Лучшая аналитика по рынку облигаций в Казахстане», «Лучший инвестиционный банк Казахстана», «Лучшая управляющая компания Казахстана», «Лучшее мобильное приложение для инвестиций в Казахстане» победителем признан Halyk Finance.

Лучшим представителем держателей облигаций Казахстана стал Сентрас Секьюритиз.

В номинации «Лучший маркетмейкер на рынке облигаций Казахстана» победителем стал Фридом Финанс.

Лучшим инвестиционным брокером Беларуси признан АСБ Брокер.

Лидером в номинации «Лучшая сделка первичного размещения Армении» стало размещение зеленых облигаций Америабанка, 3,5% 14may2024, USD, организатором которого выступил Америабанк, а маркетмейкером – ConverseBank.

Лучшей сделкой первичного размещения Казахстана стал дебютный выпуск социальных облигаций Фонда развития предпринимательства Даму, 11.9% 15sep2026, KZT, организатором которого выступил Halyk Finance.

Лучшей сделкой Беларуси этого года признан выпуск первых индексируемых облигаций после длительного перерыва эмитента АВАНГАРД ЛИЗИНГ, 9% 30sep2028, BYN, организованный АСБ Брокер.

Лучшей сделкой первичного размещения Азербайджана признан выпуск SOCAR, 4,5% 1nov2026, USD, организованный PSG-Kapital.

В номинации «Лучшая сделка первичного размещения Узбекистана» самым успешным было признано размещение Узметкомбината, 23% 20jun2023, UZS, организатором которого выступил Freedom Finance.