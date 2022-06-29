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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА НАЧАЛА ЭКСПОРТИРОВАТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В НАПРАВЛЕНИИ РУМЫНИИ


12:06 30.06.2022

Спустя всего три месяца после получения энергетического безвиза начался экспорт украинской электроэнергии в Европу, в частности в направлении Румынии. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в Telegram-канале.

«Сегодня с часа ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Первоначальный объем составляет 100 МВт. Энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает свой очень обозримый и практический результат. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному пересечению», - отметил Шмыгаль.

По его словам, потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год.

«После победы Украины в войне это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее до лучших европейских стандартов. Энергетика станет одним из драйверов восстановления нашей экономики, как стала драйвером нашей интеграции в ЕС», - написал премьер-министр.

Как сообщалось, 16 марта Украина официально присоединилась к объединенной энергосистеме континентальной Европы ENTSO-E.
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