Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение распространить действующий в отношении диких живых животных разрешительный порядок вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза на объекты аквакультуры.

«Решение обусловлено участившимися случаями вывоза ценных видов водных биоресурсов, добытых в результате незаконного промысла, под видом продукции аквакультуры», – отметила заместитель директора департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Уасиля Байкадамова.

Она пояснила, что сейчас в рамках Союза действует разрешительный порядок вывоза водных биоресурсов дикой природы, к которым применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами. В то же время идентифицировать различное происхождение водных биоресурсов, выловленных в дикой природе и выращенных в аквакультуре, технически невозможно.

Как сообщает ЕЭК, решение вступит в силу по истечении 60 календарных дней с даты его официального опубликования.

В соответствии с нормативно-правовой базой ЕАЭС вывоз водных биоресурсов дикой природы осуществляется при представлении таможенному органу государства Союза лицензии на экспорт и (или) заключения (разрешительный документ). Для их получения в уполномоченный орган государства Союза представляются, в частности, документы, подтверждающие законность добычи.