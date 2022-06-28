Кабинет министров внесет изменения в документ, определяющий порядок защиты интересов Украины в международных судах. об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления перед заседанием правительства.

“Сегодня внесем изменения в документ, определяющий порядок защиты интересов Украины в международных судах. Четко определим полномочия Министерства юстиции и Министерства иностранных дел. Украина предлагает заключить международный договор, который позволяет использовать золотовалютные резервы России для выплаты компенсаций пострадавшим от ее вторжения. Наши страны-партнеры смогут подписать и запустить процедуру конфискации российских активов», - сообщил Шмыгаль, которого цитирует Укринформ.

Также он добавил, что предлагается создать Фонд, куда пойдут около 300 млрд долларов российских средств.

По словам Шмыгаля, из этого Фонда будут выплачиваться компенсации и будет восстанавливаться наше государство после победы.

“Мы оставим России возможность самим выплатить репарации в пользу Украины, это вряд ли возможно. Но мы им оставим такую возможность, и мы пойдем путем конфискации их активов и имущества, независимо от того, захотят или не захотят они платить репарации. То же касается и конфискации всех российских активов внутри нашего государства. Все будет сделано процедурно правильно, чтобы потом не возникало никаких вопросов ни в одном международном арбитраже”, - сказал Шмыгаль.

С 24 февраля в Украине идет полномасштабная российская военная агрессия.