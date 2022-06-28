Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Об этом сообщил в Фейсбуке министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

По словам Кубракова, с начала полномасштабной агрессии грузовые перевозки - ключевой источник прибыли АО «Укрзализныця» - сократились на 65,3%, почти 6300 км путей разрушены врагом. В то же время железнодорожники безвозмездно эвакуировали 3,7 млн. пассажиров, перевезли десятки тысяч тонн гуманитарной помощи.

«Государство субсидирует «Укрзализныцю» для того, чтобы она могла продолжать выполнять свои гуманитарные и оборонные функции. С начала войны на счета компании было направлено 10 млрд. грн. Ежемесячные расходы предприятия превышают 7 млрд грн, это учитывая, что с марта компания снизила операционные расходы на 30%. Но одной государственной поддержки уже недостаточно», – отметил министр, которого цитирует Укринформ.

Он подчеркнул, что в компании растут затраты на восстановление железнодорожной инфраструктуры, на энергоносители и горюче-смазочные материалы, что ставит под угрозу ее стабильное функционирование.

«Министерство инфраструктуры поддержало предложение железнодорожников провести индексацию тарифов, повысив их на 70% на все группы грузов. Даже при повышении, украинские тарифы остаются ниже, чем в государствах ЕС. Благодаря индексации финансовое состояние «Укрзализныци» будет стабилизировано», - подчеркнул Кубраков.

Как сообщалось, АО "Укрзализныця" с начала полномасштабного российского вторжения перевезло более 100 тыс. тонн гуманитарных грузов в пассажирских, грузовых вагонах и контейнерах.