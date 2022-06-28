ЕЭК и ООО «ЯНДЕКС» разработали политику обеспечения прекращения демонстрации в поисковой выдаче информации о веб-страницах в интернете с размещенным на них без разрешения правообладателей контентом.

Как сообщает ЕЭК, политика основана на разрабатываемом в Российской Федерации нормативном регулировании оснований и порядка прекращения демонстрации в поисковой выдаче информации о веб-страницах с пиратским контентом и распространяется на правообладателей аудиовизуальных произведений, включая правообладателей из государств ЕАЭС.

Новый порядок вступит в силу после принятия соответствующего закона в РФ.

На данный момент политика распространяется на поисковую выдачу Яндекса, демонстрируемую пользователям, находящимся на территории Российской Федерации. В случае введения регулирования в отношении удаления пиратского контента в интернете или внедрения механизмов саморегулирования в этой области в других странах ЕАЭС политика будет распространяться на поисковую выдачу Яндекса в этих странах Союза.

По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию Армана Шаккалиева, в настоящее время для удаления нелегального контента правообладатель вынужден обращаться в суд, и только после вступления в силу решения суда контент удаляется.

«Эта процедура занимает длительное время, зачастую год и более. В результате правообладатель теряет законную прибыль, несет репутационные и временные потери. Новый механизм позволит удалять нелегальный контент гораздо более оперативно и без обращения в суд», – отметил министр ЕЭК.