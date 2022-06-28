Украина в июне импортировала около 600 тысяч тонн нефтепродуктов, что на 50% больше по сравнению с маем. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус.

"В июне на украинский рынок зашло около 600 тыс. тонн нефтепродуктов: 400 тыс. тонн – это дизель, 200 тыс. тонн – это бензин и сжиженный газ. Все эти поступления – с европейского направления", – сказал Герус.

Он отметил, что в июне поставки топлива на рынок выросли на 50% по сравнению с маем. По словам депутата, ситуация на АЗС стабилизируется. В частности, почти на всех заправках на западе страны есть топливо и практически отсутствуют очереди.

Герус надеется на стабализацию рынка на всей подконтрольной правительству территории Украины в июле и на снятие тех ограничений по продаже топлива, которые еще остаются на части АЗС.

"Тем не менее мы призываем потреблять нефтепродукты ответственно и использовать автомобиль тогда, когда он действительно необходим", – сказал депутат.

Он подчеркнул, что план россии по созданию масштабного топливного кризиса в Украине не реализовался и не будет реализован. Кроме того, Украине удалось значительно диверсифицировать поставки: сейчас ни из одной страны не поступает более трети от потребности в топливе.

При этом Герус назвал поставки топлива из Европы вторым шагом в интеграции энергетических рынков Украины и Европы. Первым шагом, по его словам, является возобновление экспорта электроэнергии в ЕС.

Как сообщалось, одним из последствий российской агрессии стал топливный кризис в Украине. До войны значительную часть потребностей в бензинах и дизтопливе страна удовлетворяла за счет поставок из России и Беларуси. В 2021 году 62% дизтоплива и 50% бензина поступало из РФ и Беларуси. Еще по 10% импортировали из Литвы и по морю. Теперь эти маршруты утрачены.

Кроме того, вследствие российских атак уничтожены или повреждены более 20 нефтебаз и крупнейший в Украине Кременчугский НПЗ.

Для урегулирования топливного кризиса правительство Украины отменило государственное регулирование цен на топливо и приняло ряд мер по наращиванию поставок через западные границы.