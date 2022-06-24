Для разрешения глобального продовольственного кризиса, возникшего в результате блокирования Россией портов, Украина ежемесячно на 50 процентов наращивает объемы экспорта зерна через западные границы. Об этом Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на своего главу Александра Кубракова сообщает в Telegram-канале.

В Мининфраструктуры заявили, что в условиях блокады украинских морских портов ежедневно работают над переориентацией логистики на сушу, в частности, на западные границы Украины с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой.

"Мы делаем все возможное, и динамика сейчас очень положительная. Каждый месяц мы растем в объемах экспорта зерна через западные границы почти на 50%. Если бы не было того факта, что урожай предыдущего года необходимо срочно экспортировать, то мы могли бы через несколько месяцев выйти на нормальный среднемесячный объем, который мы имели раньше с помощью портов", - подчеркнул глава ведомства.

Как сообщалось, в результате боевых действий в украинских портах оказались заблокированы более 20 млн тонн украинского зерна, значительная часть которого предназначалась для Всемирной продовольственной программы ООН. В результате ряд уязвимых стран оказался перед угрозой голода.