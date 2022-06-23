Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в мае по сравнению с апрелем 2022 года составил 100,3%, с декабрем 2021 года – 111,2%.

Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2021 года в ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на продовольственные товары (на 13,5%) и на непродовольственные товары (на 12,2%). Цены на платные услуги за этот период увеличились на 6,3%.

Выше, чем по ЕАЭС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в России (на 13,8%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечено в Беларуси (на 14,0%) и в России (на 13,4%), на платные услуги – в Беларуси (на 7,3%) и в России (на 6,8%).