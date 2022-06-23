|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.06.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В ЕАЭС С НАЧАЛА ГОДА ВЫРОСЛИ НА 11,2%
17:54 23.06.2022
Индекс потребительских цен на товары и услуги по ЕАЭС в мае по сравнению с апрелем 2022 года составил 100,3%, с декабрем 2021 года – 111,2%.
Как сообщает ЕЭК, по сравнению с декабрем 2021 года в ЕАЭС отмечался значительный прирост цен на продовольственные товары (на 13,5%) и на непродовольственные товары (на 12,2%). Цены на платные услуги за этот период увеличились на 6,3%.
Выше, чем по ЕАЭС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в России (на 13,8%). Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечено в Беларуси (на 14,0%) и в России (на 13,4%), на платные услуги – в Беларуси (на 7,3%) и в России (на 6,8%).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.06.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.06.2022
Курсы в банках
на 23.06.2022
Конвертация в банках
на 23.06.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте