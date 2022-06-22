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УКРАИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ НЕ ХОТЯТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К СТАТУС-КВО НА 23 ФЕВРАЛЯ - БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН


12:39 23.06.2022

Бизнес не хочет возвращаться к проблемам, которые существовали в Украине по состоянию на 23 февраля, необходимы качественные изменения. Об этом в рамках форума Украинско-польского предпринимательства в Варшаве заявил бизнес-омбудсмен Украины Роман Ващук.

“Мы не хотим возвращаться к статус-кво по состоянию на 23 февраля со всеми проблемами, которые хотя сейчас кажутся несерьезными, но были у бизнеса. Мы нуждаемся в качественных изменениях. Сейчас, собрав все лучшее из прошлого, работаем, глядя на европейскую перспективу кандидатства Украины в ЕС и эффективное восстановление или строительство заново вместе с ЕС инфраструктуры и возможностей бизнеса”, - отметил Ващук, которого цитирует Укринформ.

По его словам, с начала войны офис бизнес-омбудсмена в Украине перешел в режим поддержки бизнеса в "кризисных условиях" и теперь ведется работа над тем, как полноценно возобновить свою работу.

Он обратил внимание на положительный практический результат украинско-польского сотрудничества – возобновление страхования экспортного финансирования для Украины.

"Я рад, что на этой неделе было принято решение именно о возобновлении страхования, правда, не на довоенном, но на базовом уровне", - отметил Ващук.

Он добавил, что инструменты как Украинского, так и Польского государства в поддержке бизнеса "должны быть адаптированы к затяжной кризисной ситуации".

Как сообщалось, польское правительство приняло решение расширить возможности страхования рисков в двусторонней торговле с Украиной. Страховые гарантии будут предоставляться государственной Корпорацией по страхованию экспортных кредитов (KUKE) Польши. До конца года она сможет предоставлять кредитные лимиты на сумму полмиллиарда злотых (более 110 млн долл.). Страхование будет покрывать контракты на поставку продукции критического импорта.
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