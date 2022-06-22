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УКРАИНА С НАЧАЛА ВОЙНЫ ПОЛУЧИЛА $30 МЛРД ФИНПОМОЩИ - НАЦБАНК


17:47 22.06.2022

С начала полномасштабной войны российской федерации против Украины общий объем заявленной и предоставленной помощи нашему государству от международных партнеров по состоянию на середину июня составляет 30 миллиардов долларов. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности за июнь 2022 года, обнародованном Национальным банком.

«Партнеры Украины предоставляют и значительные объемы финансовой поддержки непосредственно на финансирование бюджетных расходов. Суммы кредитов МВФ, ЕС, ЕИБ, Всемирного банка и иностранных правительств с начала войны по состоянию на середину июня превысили 7 млрд долл. Суммарно предоставлена и объявлена финансовая помощь – около 30 млрд долл.», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Отмечается, что до трети предоставленных средств составляют безвозвратные гранты, остальное – кредиты под низкие ставки и кредитные гарантии. Эти деньги служат основным источником покрытия дефицита государственного бюджета, возникшего на фоне военной агрессии со стороны российской федерации.

В Нацбанке уточнили, что финансирование оборонных и социальных расходов, а также поддержка экономики и в дальнейшем будут критически зависеть от международной помощи и ее своевременного поступления. В частности, для закрытия дефицита бюджета необходимо ежемесячно 5 млрд долл. помощи.
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