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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
УКРАИНА С НАЧАЛА ВОЙНЫ ПОЛУЧИЛА $30 МЛРД ФИНПОМОЩИ - НАЦБАНК
17:47 22.06.2022
С начала полномасштабной войны российской федерации против Украины общий объем заявленной и предоставленной помощи нашему государству от международных партнеров по состоянию на середину июня составляет 30 миллиардов долларов. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности за июнь 2022 года, обнародованном Национальным банком.
«Партнеры Украины предоставляют и значительные объемы финансовой поддержки непосредственно на финансирование бюджетных расходов. Суммы кредитов МВФ, ЕС, ЕИБ, Всемирного банка и иностранных правительств с начала войны по состоянию на середину июня превысили 7 млрд долл. Суммарно предоставлена и объявлена финансовая помощь – около 30 млрд долл.», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.
Отмечается, что до трети предоставленных средств составляют безвозвратные гранты, остальное – кредиты под низкие ставки и кредитные гарантии. Эти деньги служат основным источником покрытия дефицита государственного бюджета, возникшего на фоне военной агрессии со стороны российской федерации.
В Нацбанке уточнили, что финансирование оборонных и социальных расходов, а также поддержка экономики и в дальнейшем будут критически зависеть от международной помощи и ее своевременного поступления. В частности, для закрытия дефицита бюджета необходимо ежемесячно 5 млрд долл. помощи.
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