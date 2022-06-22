Непрямые потери в сельском хозяйстве из-за уменьшения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов оцениваются в 23,3 млрд долл. США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики со ссылкой на отчет KSE Institute.

Отмечается, что непрямые потери из-за недополученного урожая сельскохозяйственных культур оцениваются в 9,6 млрд долл. США. Наиболее значимое снижение в прогнозируемом урожае 2022 года отмечается для производства пшеницы (ожидается 33% спад в урожае 2022 года по сравнению с базовым сценарием), подсолнечника (32%) и ячменя (31%), поскольку значительная часть производства этих культур находится непосредственно в регионах, страдающих от активных боевых действий и оккупации. Боевые действия сравнительно меньше влияют на урожай кукурузы по сравнению с урожаем других культур, ожидается снижение урожая в размере 18%, передает Укринформ.

Согласно расчетам, в 2022 году ожидается на 22% меньший урожай и других сельскохозяйственных культур (кроме указанных выше), что означает дополнительные недополученные доходы в размере 3,3 миллиарда долларов США.

Однако в то время как однолетние растительные культуры можно вновь посеять в следующем году и получить новый урожай – спад поголовья в животноводстве приводит к уменьшению объема производства на несколько лет вперед. Поэтому, общие потери животноводческого сектора оцениваются в 682 млн долларов США.

Потери из-за меньшего урожая многолетних культур составили 89 млн долл. США. В среднем для начала плодоношения новых многолетних насаждений понадобится пять лет. Следовательно, потери урожая многолетних насаждений в течение пяти лет составят 222,4 млн долларов США.

Одним из последствий российского вторжения является снижение цен производителей на экспортно ориентированные продукты. Из-за блокады портов военно-морскими силами рф Украина столкнулась с перенасыщенностью внутреннего рынка экспортно ориентированной продукции и почти четырехкратным удорожанием экспортной логистики. Это привело к снижению цен внутри страны на основные экспортно ориентированные культуры более чем на 30%. Непрямые потери производителей от снижения цен на экспортно ориентированные культуры (пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник) составляют 11,9 миллиарда долларов США.

Подчеркивается также, что с началом вторжения рф украинские сельхозпроизводители также столкнулись с удорожанием факторов производства, в частности - удорожанием удобрений и топлива. Стоимость удобрений увеличилась на 37% с начала российского вторжения, а цены на дизельное топливо выросли примерно на 39 центов США за литр. Следовательно, общие потери в результате повышения производственных расходов оцениваются в 859 миллионов долларов США.

Отмечается, что непрямые потери учитывают недополученный доход от уменьшения количества производимых товаров и дополнительных средств, которые производители вынуждены тратить в связи с войной. Недополученный доход – это разница между фактическими доходами и доходами, которые сельхозпроизводители получили бы, если бы не вторжение России в Украину.

«Расчеты непрямых потерь помогают понять не только масштаб падения отрасли, но и потребности для полноценного восстановления производства. Значительная часть недополученного дохода была использована для покрытия расходов на следующую посевную кампанию и закупку кормов для скота. Без частичной компенсации потерь фермеры в регионах, наиболее пострадавших от войны, не смогут возобновить производство», – прокомментировал расчеты эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Роман Нейтер.

Из-за военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины общий ущерб государства в сельском хозяйстве уже составляет 4,3 млрд долларов.