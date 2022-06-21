Верховная Рада приняла за основу законопроект о содействии процессам релокации предприятий в условиях военного положения и экономического восстановления государства (№7451). Об этом сообщается на сайте парламента.

«Принятие законопроекта создаст условия для ускорения приватизационных процессов в Украине, упростит осуществляемые мероприятия по подготовке к приватизации и продаже государственного и коммунального имущества как в период введения военного положения, так и в мирное время, сделает невозможной приватизацию объектов большой приватизации в период действия военного положения и ускорит получение и переоформление разрешительных документов и лицензий для владельцев приватизированных объектов», - говорится в сообщении, которое цитирует Укринформ.

Законопроектом предлагается внести в некоторые законодательные акты Украины, в том числе в Закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» изменения, согласно которым: запрещается проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации и выкупу объектов большой приватизации в период действия правового режима военного положения; запрещается приватизация объектов, расположенных на территориях административно-территориальных единиц в зоне боевых действий или приближенных к зоне боевых действий, перечень которых утверждается Кабинетом Министров; устанавливается анонимность информации об участниках аукциона и покупателях.

Также предусматривается, что объекты приватизации могут объединяться в пулы из нескольких объектов; подготовка объектов большой приватизации будет осуществляться без привлечения советников; упрощается порядок осуществления мероприятий по подготовке объектов к приватизации.

Кроме того, предлагается отменить необходимость обнародования сообщений о ходе и результатах приватизации в официальных печатных изданиях государственных органов приватизации; сократить обязательства сторон, предусмотренных условиями аукциона, выкупа, в договоре купли-продажи.

Предусматривается также, что право собственности на объект приватизации переходит к покупателю независимо от получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию, если получение такого разрешения требуется законом и т.д.

Документом планируется внести и изменения в законодательные акты по отдельным вопросам, которые, в частности, касаются управления государственной собственностью, нотариата, ипотеки, исполнительного производства, государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их отягощений; принудительного отчуждения или изъятия имущества в условиях правового режима военного либо чрезвычайного положения.

Как сообщалось, накануне Верховная Рада приняла за основу законопроект №7427 об особенностях регулирования отношений на рынке природного газа и в сфере теплоснабжения во время действия военного положения и последующего восстановления.