Государствам ЕАЭС обеспечат доступ к системе учета товаров, предусмотренной протоколом о некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории Евразийского экономического союза от 16 октября 2015 года. Евразийский межправительственный совет принял соответствующее распоряжение.

Как сообщает ЕЭК, реализация распоряжения впоследствии позволит отказаться от бумажных копий документов при вывозе товаров, включенных в перечень изъятий, из Казахстана в другие государства, чем снизит нагрузку на бизнес Казахстана, а также даст возможность уполномоченным органам государств ЕАЭС оперативно, с применением современных информационных технологий осуществлять контроль правомерности перемещения товаров внутри Союза.

«Поиск оптимальных решений для снижения контрольной нагрузки без ущерба для исполнения права Союза является одной из приоритетных задач Евразийской экономической комиссии в рамках реализации мер по повышению устойчивости экономик государств-членов», – отметил министр по таможенному сотрудничеству ЕЭК Максат Мамытканов.