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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ
РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБНАРУЖИЛ НОВУЮ СХЕМУ ПОСТАВОК САНКЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ БЕЛАРУСИ
09:49 22.06.2022
Россельхознадзор обнаружил новую схему поставок санкционной продукции в Россию через Беларусь.
Как сообщает контрольное ведомство, за последние месяцы возросло количество безосновательных возвратов из Беларуси на территорию России подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска, которая ввозилась в сопредельное государство в сопровождении фитосанитарных сертификатов, оформленных территориальными управлениями Россельхознадзора.
По информации водителей транспортных средств, причина возвратов - несоответствием продукции требованиям качества. При этом официальные документы, подтверждающие государственными органами Беларуси выявление нарушений, отсутствуют.
«Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что возвращаемая продукция имеет признаки санкционной, в том числе маркировки европейских стран. У Россельхознадзора есть основания полагать, что рядом предпринимателей организована схема «ложного возврата» с целью легализации на территории России продукции неизвестного происхождения, в том числе санкционной», - отмечает российское ведомство.
Для проведения расследования указанных случаев Россельхознадзор обратился в Федеральную службу безопасности Российской Федерации, МВД России и Ространснадзор.
Кроме того, ведомство просило белорусскую сторону осуществлять возврат подкарантинной продукции в Россию в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных компетентным органом Республики Беларусь, с указанием причин возврата.
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