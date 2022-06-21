Совет Евразийской экономической комиссии одобрил временное обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на отдельные виды сельскохозяйственной техники, а также расширил перечень ее частей и комплектующих, в отношении которых применяются тарифные льготы.

«Мера направлена на поддержку производителей сельскохозяйственной продукции Евразийского экономического союза, которые в условиях внешнего давления столкнулись с прекращением поставок импортируемого оборудования и комплектующих, а также прерыванием логистических цепочек. Решение поможет сдержать рост цен на выпускаемую продукцию и будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности наших стран», - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Он уточнил, что речь идет, в частности, об обнулении пошлин на свекловичные ботворезные и свеклоуборочные машины сроком по 30 июня 2024 г. включительно.

Как сообщает ЕЭК, будут также предоставлены тарифные льготы в виде освобождения от уплаты таможенных пошлин в отношении рефрижераторных контейнеров (по 30 июня 2024 г.), а также частей и комплектующих для сельхозтехники (до конца 2022 г. или 30 июня 2023 г. в зависимости от поставляемой продукции).