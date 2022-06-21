Фонд цифровых инициатив Евразийского банка развития (ФЦИ ЕАБР) запустил мобильное приложение «Работа в ЕАЭС» — платформу онлайн-сервисов для обеспечения одной из свобод Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а именно — свободы передвижения рабочей силы.

Возможности цифрового решения в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Минске представил Тигран Саркисян, заместитель председателя Правления ЕАБР, куратор ФЦИ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЕАБР, приложение, созданное ФЦИ ЕАБР, позволяет снять барьеры технического, информационного и сервисного характера, создать лучшие условия жизни и труда для граждан ЕАЭС, максимально облегчить доступ к национальным информационным сервисам, создать экосистему взаимодействия государственных и коммерческих цифровых услуг.

«В настоящее время сервисы „Работа в ЕЭАС“ предоставляются в рамках российского сегмента. Иными словами, граждане стран ЕАЭС и СНГ могут получить государственные и коммерческие услуги при трудоустройстве в России. Также ведутся переговоры по запуску аналогичных сервисов приложения в других странах ЕАЭС», - отметил Тигран Саркисян.

С использованием приложения «Работа в ЕАЭС» можно осуществить проверку ограничений на въезд в Российскую Федерацию, проверку ИНН для иностранных граждан, проверку страхового стажа в Пенсионном фонде России, обращение в трудовую инспекцию, признание документов об образовании, оформление и выдачу трудового патента. Настроена возможность поиска и отклика на вакансии, размещенные на портале «Работа России». Реализован сервис с путеводителем по трудоустройству. Сформирован и внедрен список нормативно-правовых актов Российской Федерации, регламентирующих процедуры легального трудоустройства и работы трудовых мигрантов. Внедрена база знаний с вопросами и ответами на самые популярные вопросы по трудовой миграции.

«До конца года мы планируем включить в приложение возможность подачи заявки на получение СНИЛС, ИНН и регистрацию в качестве самозанятого», - сообщил Тигран Саркисян.

В части коммерческих сервисов реализованы оформление полиса добровольного медицинского страхования, поиск и аренда жилой и коммерческой недвижимости, поиск и покупка авиа- и железнодорожных билетов, покупка сим-карты. В ближайшее время планируется внедрение новых услуг, в том числе нотариального перевода документов, оформления банковской карты, международных переводов денежных средств.

«Мы настроены на дальнейшее развитие приложения „Работа в ЕАЭС“ для удовлетворения новых запросов участников рынка труда. С этой точки зрения важными и необходимыми шагами, которые мы должны предпринять на государственном, межгосударственном и наднациональном уровнях, станут признание электронных цифровых подписей и система трансграничной идентификации и аутентификации», - подчеркнул Тигран Саркисян.

Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Евразийский банк развития (ЕАБР) — международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 15 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.

Фонд цифровых инициатив ЕАБР, деятельность которого курирует заместитель председателя правления ЕАБР Тигран Саркисян, создан в июне 2020 года. Цель Фонда — оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств — участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение «Путешествую без COVID-19», успешно применяемое в 9 странах СНГ.