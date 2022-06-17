Заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате проходит 20-21 июня в Минске.

Как сообщает ЕЭК, главы правительств стран ЕАЭС обсудят в том числе вопросы введения маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС, создания комиссии по кооперации и импортозамещению в приоритетных и высокотехнологичных отраслях промышленности, Программу совместных действий государств – членов ЕАЭС в сфере защиты прав потребителей.

Членам межправсовета будут представлены отчеты ЕЭК за 2021 год: о мониторинге проведения оценки регулирующего воздействия проектов решений комиссии, о состоянии конкуренции на трансграничных рынках в 2021 году и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции, доклад о реализации проектов в рамках цифровой повестки ЕАЭС.

В целях дальнейшей интеграции национальных транспортных систем государств ЕАЭС в мировую транспортную систему и увеличения объемов торговли планируется рассмотрение вопросов развития транспортной инфраструктуры евразийских транспортных коридоров и маршрутов, входящих в том числе в международные транспортные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг».

Кроме того, в повестке дня – обсуждение вопросов электронной торговли, таможенного сотрудничества, исполнение предыдущих поручений межправсовета и другие.