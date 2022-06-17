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СТРАНЫ СНГ И БАЛТИИ


УКРАИНА ЭКСПОРТИРУЕТ ПО СУШЕ ОКОЛО 1,5 МЛН ТОНН ЗЕРНА В МЕСЯЦ


14:08 20.06.2022

Украина в последнее время экспортирует наземными путями в среднем 1,5 млн тонн зерна в месяц. Об этом посол по особым поручениям при Министерстве иностранных дел, координатор Совета экспортеров и инвесторов Ольга Трофимцева заявила на онлайн-брифинге.

«За последние месяцы мы экспортируем где-то в среднем 1,5 млн тонн зерна по наземным путям – по железной дороге и автодорогам», - сказала Трофимцева, которую цитирует Укринформ.

Она отметила, что европейская инфраструктура и логистика оказалась не готовой к тем объемам зерновых, которые экспортирует Украина. В этом контексте дипломат отметила усилия Польши, Германии и других стран для развития транзитных хабов на границах, ускоренный пропуск поездов с украинским зерном между странами в порты, где его можно грузить на суда.

«Мы слышали в последнее время заявление президента Байдена, что США будут строить временные мощности для хранения зерна на территории Польши вблизи украинской границы, чтобы разгрузить украинские мощности для хранения зерна перед уборкой урожая 2022 года», - отметила координатор Совета экспортеров и инвесторов.

Она также обратила внимание на то, что европейские партнеры максимально упростили все процедуры таможенного, фитосанитарного контроля, чтобы украинское зерно как можно быстрее попадало к конечным потребителям.

Как сообщалось, из-за блокады украинских морских портов на мировой рынок не попали 7 млн тонн пшеницы, 14 млн тонн зерна кукурузы, 3 млн тонн подсолнечного масла и 3 млн тонн подсолнечного жмыха. Это уже привело к рекордному росту цен на мировом рынке и неизбежно повлечет за собой мировой продовольственный кризис и рост инфляции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 31 мая, что Украина работает над международной операцией под эгидой ООН с флотами партнеров для создания безопасных торговых путей украинского экспорта продовольствия.
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